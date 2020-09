Eriksen voleva solo Inter: Amazon svela un curioso retroscena (Di mercoledì 9 settembre 2020) Eriksen voleva solo l' Inter e non per soldi. Il retroscena è stato svelato all'Interno del documentario di Amazon Prime, All or Nothing Spurs. Nemmeno la presenza di Mourinho nel discorso che il ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Eriksen voleva solo #Inter: Amazon svela un curioso retroscena: Nel documentario All or Nothing Spurs viene rivelat… - framontesanto84 : Provo tenerezza nel leggere la convinzione dei tifosi dell’ #Inter sulla assoluta centralità di #Eriksen nei proget… - cantafio88 : Rimango sbalordito dal fatto che Eriksen abbia preferito la dimensione dell'Inter rispetto al Tottenham. Se voleva… - PieEnne : @cosimobilbalo Ma va è proprio il prototipo di giocatore per Conte, infatti l’ha chiesto lui. A differenza di Eriksen (lui voleva Vidal) - pecos1998 : RT @Bubu_Inter: Conte voleva Vidal, Marotta vedeva in Eriksen una possibilità da cogliere. Alla fine avremo entrambi sborsando 20ml di euro… -

Ultime Notizie dalla rete : Eriksen voleva Blog: Chi ha incastrato Christian Eriksen? vivoperlei.calciomercato.com VIDEO – Eriksen-Inter, retroscena inedito dal documentario sul Tottenham: il confronto con Levy e Mourinho

La telenovela tra Inter, Tottenham ed Eriksen ha tenuto con il fiato sospesi i tifosi nerazzurri durante la scorsa finestra invernale di calciomercato. Una trattativa lunga che si è conclusa per l’Int ...

Biasin: "Crescita lenta e costante per l'Inter, può giocarsela con la Juventus. Pirlo..."

Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva e ha parlato di alcuni temi d'attualità: Roma? C'è interesse per diversi giocatori. Dzeko? Si parla di un addio da un paio di anni ma non h ...

La telenovela tra Inter, Tottenham ed Eriksen ha tenuto con il fiato sospesi i tifosi nerazzurri durante la scorsa finestra invernale di calciomercato. Una trattativa lunga che si è conclusa per l’Int ...Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva e ha parlato di alcuni temi d'attualità: Roma? C'è interesse per diversi giocatori. Dzeko? Si parla di un addio da un paio di anni ma non h ...