Covid-19 oggi: +1.434 contagi e 14 vittime (Di mercoledì 9 settembre 2020) Vediamo insieme com’è la situazione in Italia per quanto riguarda i contagi da Coronavirus oggi, martedì 8 Settembre. Di seguito trovate alcuni dati per fare chiarezza su quello che sta succedendo! Nelle ultime 24 ore si è registrato un lieve incremento dei tamponi. Questo ha portato ad un inevitabile aumento del numero dei positivi. Il numero di tamponi effettuati, infatti, è di 95.990! Il numero dei pazienti in terapiaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Capezzone : Oggi su @atlanticomag @dariomazzocchi e le bugie sul “modello italiano” - VauroSenesi : #Libero #Feltri: '#Putin ha regalato a #Berlusconi, sofferente per il Covid, una dose del vaccino russo'... La mia… - borghi_claudio : Dopo il sondaggio di oggi sul Sole mi sa che al povero Giani hanno portato la mascherina, non quella per il covid ma quella per l'ossigeno. - afgibi : RT @kesause: Oggi alla piscina comunale di #Viterbo mi hanno detto che gli asciugacapelli sono disattivati 'per il #covid'. Quindi i bambi… - infoitinterno : Covid: 30 nuovi casi positivi di oggi in Asl Toscana nord ovest -