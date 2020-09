Congedo parentale Covid: novità e istruzioni Inps su indennizzi e domanda (Di mercoledì 9 settembre 2020) La conversione in legge del Decreto Rilancio ha modificato in parte il Congedo parentale Covid (o Congedo parentale straordinario), introdotto dal 5 marzo scorso con lo scopo di aiutare le famiglie nella cura e custodia dei figli durante il periodo di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, deciso a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus. Il periodo di assenza di trenta giorni indennizzato dall’Inps è riconosciuto a lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata, genitori di figli di età non superiore a dodici anni. Rientrano nella platea dei beneficiari anche i dipendenti pubblici, per i quali la gestione del Congedo è interamente a carico dell’amministrazione ... Leggi su leggioggi

lowevonadler191 : @alemastronardif il buon senso direbbe di incontrarsi a metà strada sciegliere con il cuore e con la testa spiegare… - SANDYOUItalia : Congedo parentale: ecco le nuove istruzioni dall'INPS per usufruirne. Non sarà più assegnato 'per ogni figlio' e i… - giovannilosavi2 : @Luca_Mussati Il Pd invece propone tre mesi di congedo parentale per gli uomini, ma questi sono marchettari? - ternaordinata : @Adnkronos Date gli acconti di tfr ai lavoratori che fanno figli italiani ( Legge 53/2000-congedo parentale - soste… - ternaordinata : @Corriere Visto che la legge 53/2000(congedo parentale - sostentamento economico) non è praticabile:Da 20 anni non… -

Ultime Notizie dalla rete : Congedo parentale Dal 31 agosto stop ai congedi parentali straordinari e ai bonus baby-sitting Covid-19. Cosa fare? Open Congedo parentale Covid: novità e istruzioni Inps su indennizzi e domanda

La conversione in legge del Decreto Rilancio ha modificato in parte il congedo parentale Covid (o congedo parentale straordinario), introdotto dal 5 marzo scorso con lo scopo di aiutare le famiglie ne ...

Roma, nidi al via tra i disagi: 2.000 bambini in aula senza maestre

L'incognita principale, nel primo giorno di asilo nido, riguarda all'incirca duemila bambini, ancora non sicuri di poter prendere il proprio posto. Il conteggio finale si potrà fare solo alle 9, spera ...

La conversione in legge del Decreto Rilancio ha modificato in parte il congedo parentale Covid (o congedo parentale straordinario), introdotto dal 5 marzo scorso con lo scopo di aiutare le famiglie ne ...L'incognita principale, nel primo giorno di asilo nido, riguarda all'incirca duemila bambini, ancora non sicuri di poter prendere il proprio posto. Il conteggio finale si potrà fare solo alle 9, spera ...