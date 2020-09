Ceccardi all’Adnkronos: ”Io sono antifascista, lo dice la mia storia” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma, 9 set. (Adnkronos) – di Francesco Saita“Io sono antifascista, per la mia storia familiare, la storia repubblicana e il fatto che oggi i partiti, che sono nell’arco costituzionale, nascono tutti dalla storia antifascista, è un fatto assodato”. Così la candidata alla Regione Toscana per il centrodestra, Susanna Ceccardi, in una video intervista sul sito dell’AdnKronos: “Non mi sembra ci siano novità” (). “Visto che siamo tutti antifascisti – aggiunge – applichiamo allora le norme della convivenza civile e repubblicana, visto che oggi a Pontassieve sono partite minacce per il ristoratore che doveva ospitare un nostro pranzo elettorale che è stato per questo sospeso”.CANDIDATURA – ... Leggi su meteoweb.eu

