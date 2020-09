Caporaso (Tutti Telese): “Chi sarà eletto devolverà parte dell’indennità alla comunità” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – “Coloro che saranno chiamati ad assumere funzioni gestionali nella nuova amministrazione devolveranno parte della propria indennità per iniziative a favore della comunità. Noi lavoriamo Tutti, pensiamo che la politica non possa essere una fonte alternativa del reddito di cittadinanza, soprattutto in un momento di forte criticità economica per tanti cittadini”. L’impegno lo ha preso pubblicamente Giovanni Caporaso nel corso della presentazione ufficiale della lista Tutti Telese. Un pattopreso con le centinaia di persone presenti in piazza Minieri – e con Tutti i cittadini – nella serata di sabato scorso, 5 settembre. “Evidentemente non la pensa allo stesso ... Leggi su anteprima24

LaRagazzaDei1D_ : I miei fantastici top fans #mytopfans via -

Ultime Notizie dalla rete : Caporaso Tutti Caporaso (Tutti Telese): "Chi sarà eletto devolverà parte dell'indennità alla comunità" anteprima24.it Chi è Donato Caporaso di Bake Off Italia 2020? Età e Instagram

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Donato Caporaso, dal chi è, all’età, alla vita privata, alla partecipazione a Bake Off Italia 2020, a dove poterlo seguire su Instagram. 1Chi è Donato Caporaso: ...

Telese Terme – Di Santo sfida Caporaso a un confronto pubblico

L’emergenza Covid rischia di limitare o addirittura impedire lo svolgimento dei comizi elettorali. In questi giorni, come è giusto che sia, ogni lista sta presentando il proprio programma. “…ma, credi ...

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Donato Caporaso, dal chi è, all’età, alla vita privata, alla partecipazione a Bake Off Italia 2020, a dove poterlo seguire su Instagram. 1Chi è Donato Caporaso: ...L’emergenza Covid rischia di limitare o addirittura impedire lo svolgimento dei comizi elettorali. In questi giorni, come è giusto che sia, ogni lista sta presentando il proprio programma. “…ma, credi ...