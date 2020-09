Calcio: via libera ai fondi d’investimento (Di mercoledì 9 settembre 2020) La Serie A stavolta gira pagina. La media company che verrà creata per la gestione dei diritti televisivi e commerciali – non solo del prossimo triennio ma di almeno un decennio – apre all’ingresso nel capitale dei fondi di investimento. Un segnale di netta discontinuità con il passato certificato questa mattina durante l’attesa assemblea di Lega delle 20 società di A: con sorpresa, all’unanimità è arrivata la decisione di schiudere le porte del business dei diritti tv a un fondo, … Continua L'articolo Calcio: via libera ai fondi d’investimento proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

