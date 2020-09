Buoni pasto 2020: quando scatta la revoca e chi rischia (Di mercoledì 9 settembre 2020) Abbiamo già parlato dei Buoni pasto, ovvero un beneficio riconosciuto ai lavoratori, che può essere sfruttato per acquistare esclusivamente un pasto o prodotti alimentari. Qui di seguito vogliamo soffermarci su un aspetto pratico sicuramente degno di nota: l’azienda può revocare i Buoni pasto 2020 oppure questi ultimi sono da ritenersi oggetto inamovibile del correlato diritto del lavoratore? Facciamo chiarezza sul punto e diamo una risposta al citato quesito. Se ti interessa saperne di più sulla sospensione dal lavoro per querela e quando scatta in concreto, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Buoni pasto 2020: cosa sono e a cosa ... Leggi su termometropolitico

GiangiCapuani : RT @buonipasto: ?Quali lavoratori hanno diritto ai #buonipasto? ?I buoni pasto spettano a chi lavora part-time? ?Cos’è l’indennità sostitut… - 3cuoredidrago : @Marco77018284 @86_longo Infatti Tonali lo hanno preso con i buoni pasto giusto? Cazzo sempre a criticare che palle gente cosi - LatinaQTW : Il comune di Cisterna ha reso noto che è possibile richiedere il rimborso dei buoni pasto acquistati e non utilizza - zazoomblog : Cisterna buoni pasto mensa scolastica 2019-20 non utilizzati per emergenza Covid-19: ecco come chiedere il rimborso… - CorriereCitta : Cisterna, buoni pasto mensa scolastica 2019/20 non utilizzati per emergenza Covid-19: ecco come chiedere il rimborso -

Ultime Notizie dalla rete : Buoni pasto Arriva il Pos unico per i buoni pasto Agrodolce Arriva il bonus per chi paga con carte e bancomat: rimborsi fino a 300 euro l’anno

Era stato definito bonus befana, durante la discussione della scorsa legge di Bilancio. Poi il piano era leggermente cambiato, ma l’idea di introdurre il meccanismo del cashback per incentivare i paga ...

Al via il piano per i pagamenti. Come si recuperano 300 euro

La parola d’ordine sembra essere da tempo: giù le tasse. Ma sono solo promesse. I giallorossi sono attesi al varco dai burocrati europei. E così il governo e, nella fattispecie, il ministro dell’Econo ...

Era stato definito bonus befana, durante la discussione della scorsa legge di Bilancio. Poi il piano era leggermente cambiato, ma l’idea di introdurre il meccanismo del cashback per incentivare i paga ...La parola d’ordine sembra essere da tempo: giù le tasse. Ma sono solo promesse. I giallorossi sono attesi al varco dai burocrati europei. E così il governo e, nella fattispecie, il ministro dell’Econo ...