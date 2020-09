Barbara D’Urso, la frase choc pronunciata in diretta: caos in studio (Di mercoledì 9 settembre 2020) Durante la seconda puntata di Pomeriggio 5, condotto da Barbara D’Urso, Loredana Favoloso spiazza tutti con una frase choc sul bodyshaming. Lite in diretta Fonte foto: webNel corso della seconda puntata del talk show pomeridiano di Canale 5, Barbara D’Urso ha parlato dei gravi insulti che Eliana Michelazzo ha ricevuto sui social dopo aver photoshoppato una foto su Instagram, che mostrava il suo lato B. Presenti al dibattito, oltre alla presentatrice partenopea e alla protagonista di questa vicenda, anche Simona Izzo e Loredana Favoloso, la mamma di Mario Favoloso. Barbara D’Urso, lite in diretta a Pomeriggio 5: le parole choc di Loredana Favoloso “Non accetto completamente il mio corpo ma la foto che gira sui ... Leggi su chenews

stanzaselvaggia : Ho appena letto l’ennesima intervista a Barbara D’Urso in cui lei dice che è per l’amore universale, non sa nulla d… - giorgio649 : @andrea_ginevra Chi segue Barbara D'urso ha già problemi mentali - StraNotizie : Live Non è la d’Urso: Barbara ci regala la reunion del Grande Fratello 1 - existaence : insert here il meme di marco carta da barbara d’urso che si lamenta della cella - _inrikisarms : RT @mediohermana: Pazzesca Barbara D’urso che mostra solo come sono organizzate le scuole elementari e non le superiori o le università. Pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia