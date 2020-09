Barbara D’Urso Instagram, selfie casalingo in abito da sera: «La vip più photoshoppata» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Da soli due giorni Barbara D’Urso è tornata a rallegrare le giornate degli Italiani col programma di intrattenimento e informazione ‘Pomeriggio 5’. La conduttrice, che si appresta a portare avanti altri due impegni professionali, ‘Live non è la D’Urso’ e ‘Domenica Live’, ha pubblicato qualche ora fa un selfie casalingo che la mostra con un abito attillato. Dell’outfit in realtà si vede poco: in primo piano il viso della splendida Carmelita, che non dimostra affatto i suoi 63 anni. leggi anche l’articolo —> Raffaella Fico Instagram, incantevole sul lungomare di Posillipo: «Sembri una ragazzina…» Barbara D’Urso Instagram, selfie ... Leggi su urbanpost

