Ballando con le stelle: fuori Samuel Peron, cambiamenti in atto (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ballando con le stelle farà gareggiare Rosalinda Celentano con una maestra donna dopo lo stop forzato di Peron. Ecco la nuova indiscrezione.Lo show di Rai Uno come tutti sappiamo è slittato al 19 settembre a causa della positività al Coronavirus, del pugile Daniele Scardina e del ballerino Samuel Peron, quello che però si pone è n problema diverso. Se il pugile da un lato sta continuando le prove via computer con la ballerina, la vip Rosalinda Celentano si è trovata senza ballerino e quindi impossibilitata a fare le prove. Stando infatti alle prime indiscrezioni, sembra che Milly Carlucci, padrona di casa impeccabile abbia scelto come soluzione quella di affiancare la figlia del molleggiato ad una ballerina professionista. Ecco di cosa si ... Leggi su chenews

