Andrea Scanzi attacca l’assessore di Como: “Bulli coi deboli e pavidi coi forti” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Andrea Scanzi, noto giornalista e scrittore, su Facebook esprime il suo pensiero e commenta fatti di attualità e politica. Uno dei suoi ultimi post è rivolto a Angela Corengia, assessore di Como. Andrea Scanzi è un noto giornalista del Fatto Quotidiano. Attraverso il suo profilo Facebook il giornalista esprime il suo pensiero e si scaglia contro alcuni personaggi noti per i loro comportamenti spesso sbagliati. In particolare nell’ ultimoArticolo completo: Andrea Scanzi attacca l’assessore di Como: “Bulli coi deboli e pavidi coi forti” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

AndreaScanzi : Tutti a Laterina (Arezzo) domenica 13 settembre! Grande musica, grande show. Vi aspettiamo! I biglietti qui:… - Roberta7416 : @DavideRosato2 In quella foto mancano solo Marco Travaglio, Andrea Scanzi e Lilli Gruber....ecco adesso siamo al co… - esajas1 : RT @AndreaScanzi: Tutti a Laterina (Arezzo) domenica 13 settembre! Grande musica, grande show. Vi aspettiamo! I biglietti qui: https://t.co… - fiorellarossi7 : RT @AndreaScanzi: Tutti a Laterina (Arezzo) domenica 13 settembre! Grande musica, grande show. Vi aspettiamo! I biglietti qui: https://t.co… - Corry08101961 : RT @affari_politici: Quando il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi era un negazionista. Ah, il vizio della memoria! #negazionist… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Scanzi

Adnkronos

La vicenda di Willy Monteiro ha acceso un ampio dibattito nel Paese. Sono stati pochi quelli che non hanno espresso la loro opinione in merito e anche tra i volti noti c'è stata una netta condanna di ...Dopo la politica (il premier Giuseppe Conte in testa), anche i personaggi dello spettacolo hanno deciso di dire la loro sulla morte di Willy Monteiro Duarte, il 21enne massacrato di botte a Colleferro ...