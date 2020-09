Alfonso Signorini “corteggia” Matteo Salvini | Entrata a sorpresa al GF Vip? (Di mercoledì 9 settembre 2020) Immaginando una Casa del Grande Fratello Vip fatta da parlamentari, c’è Alfonso Signorini che corteggia Matteo Salvini. Tra le novità annunciate dal conduttore c’è anche quella delle entrate a sorpresa nel corso del gioco e, visto che Alfonso Signorini corteggia Matteo Salvini, il leader della Lega Nord potrebbe fare il suo ingresso nella Casa di … L'articolo Alfonso Signorini “corteggia” Matteo Salvini Entrata a sorpresa al GF Vip? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Tutto pronto per il Grande Fratello Vip 5 che partirà lunedì 14 settembre. Il cast completo è stato svelato, così come la conduzione dove ci sarà per il ‘bis’ Alfonso Signorini, coadiuvato da Pupo e A ...Andrea Iannone e Giulio Berruti sono stati a un passo dalla partecipazione al Grande Fratello Vip 5. Lo ha rivelato Alfonso Signorini a Chi. Il pilota della MotoGp "aveva praticamente firmato, ma sicc ...