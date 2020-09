Xbox Series S: dal 10 novembre a 299 euro (Di martedì 8 settembre 2020) Microsoft, tramite un tweet sul profilo Xbox, ha annunciato Xbox Series S: sarà disponibile dal 10 novembre al prezzo di 299 euro. È ora di renderlo ufficiale Xbox Series S Prestazioni next gen nella più piccola Xbox di sempre a 299 €. Non vediamo l'ora di raccontarvi di più! A molto presto, è una promessa. https://t.co/Nnsx1yvQ5J — XboxItalia (@XboxItalia) September 8, 2020 Caratteristiche principali Xbox Series S, la console next-gen economica di Microsoft, supporterà le tecnologie DirectX Raytracing, Variable Refresh Rate e Variable Rate Shading. La console permetterà di usufruire di alcuni titoli fino ... Leggi su windowsinsiders

XboxItalia : È ora di renderlo ufficiale ?? Xbox Series S | Prestazioni next gen nella più piccola ??Xbox di sempre a 299 €.… - DarioConti1984 : PS5 'sculacciata' da Xbox Series S: il pensiero dell'ex Sony David Jaffe - zazoomblog : Xbox Series S ha un trailer ufficiale che ne annuncia la data di uscita - #Series #trailer #ufficiale #annuncia - DarioConti1984 : Xbox Series X, Microsoft svela il prezzo della Xbox più piccola di sempre - DarioConti1984 : Xbox Series S, la mossa di Microsoft è vincente: prezzo democratico e feature next gen per chi ha ancora un TV Ful… -