Venezia 2020, Alessio Boni sul red carpet con il figlio tra le braccia (Di martedì 8 settembre 2020) Qualche anno fa Alessio Boni aveva descritto così, a Vanity Fair, la sua idea di famiglia: «Quattordici figli, una donna, un caminetto, tutti attorno alle piante che raccogliamo le olive a novembre». Il primo figlio è arrivato in pieno lockdown. La compagna dell’attore, la giornalista Nina Verdelli, il 23 marzo ha dato alla luce Lorenzo. Boni era in sala parto a tagliare il cordone ombelicale. E da quando è diventato padre non si separa dal piccolo nemmeno il tempo di un red carpet. A Venezia 77 per il cortometraggio Revenge Room, Alessio ha sfilato sul tappeto rosso con la compagna e il figlio in braccio. Distribuendo sorrisi radiosi che raccontano tutta la sua gioia da neopapà. Leggi su vanityfair

