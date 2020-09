Us Open 2020: Kenin fuori, passa Mertens. Prosegue il cammino di Azarenka (Di martedì 8 settembre 2020) Sofia Kenin esce di scena agli ottavi di finale degli Us Open 2020. L’americana, che fino a ieri era imbattuta negli Slam quest’anno, cede in due set alla belga Elise Mertens: un duplice 6-3 estromette la padrona di casa, seconda testa di serie. Prosegue invece il cammino di Viktoria Azarenka, capace di rimontare e archiviare la pratica Muchova per 5-7 6-1 6-4. Rimangono dunque tre le mamme ancora in corsa a New York. Con la bielorussa anche Serena Williams e la sorpresa del torneo, Pironkova. I risultati del 7 settembre: Pironkova b. Cornet 6-4 6-7(5) 6-3 (3) S.Williams b. (15) Sakkari 6-3 6-7(6) 6-3 Azarenka b. (20) Muchova 5-7 6-1 6-4 (16) Mertens b. (2) Kenin 6-3 6-3 Leggi su sportface

