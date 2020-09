Shock a Rebibbia: boss di Cosa Nostra stacca il dito ad un agente con un morso e lo ingoia (Di martedì 8 settembre 2020) Si chiama Giuseppe Fanara, è un boss di Cosa Nostra e da nove anni è detenuto in regime di 41-bis a Rebibbia. Oggi ha staccato il dito di un agente della polizia penitenziaria con un morso per poi ingoiarlo. A seguito del gesto gli è stata notificata una nuova misura cautelare per i reati di lesioni aggravate, lesioni gravissime e resistenza. Secondo quanto ricostruito da Il Messaggero, Fanara ha dato in escandescenze dopo un controllo in cella. Si è lanciato su sette agenti della penitenziaria e li ha aggrediti, mordendo uno dei poliziotti e staccandogli il mignolo della mano destra, che non è stato più ritrovato. Secondo gli inquirenti Fanara lo avrebbe ... Leggi su meteoweb.eu

