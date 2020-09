“Sembriamo una coppietta”. Leonardo Pieraccioni e la figlia Martina: finalmente un selfie insieme. E quanto è cresciuta ❤️ (Di martedì 8 settembre 2020) Una vera e propria dichiarazione d’amore quella di Leonardo Pieraccioni nei confronti della figlia Martina. La piccola le assomiglia da pazzi: il modo di sorridere, lo sguardo, il buonumore che passa attraverso l’obiettivo per arrivare dritto all’attenzione dei follower che a Leonardo Pieraccioni restituiscono la somiglianza impressionante con la figlia, in posa per l’ultimo selfie con il suo papà pubblicato sui social. Un primo piano che ha riscosso grande successo quello postato dal regista e attore, corredato da una riflessione profonda sul rapporto con la sua bambina, nata dalla relazione con la ex compagna Laura Torrisi. “A volte sembriamo una coppietta: decidiamo insieme se rimanere in casa o ... Leggi su caffeinamagazine

