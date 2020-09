Ricezione notifica a un familiare: ecco quando è valida e perché (Di martedì 8 settembre 2020) Ricezione notifica a un familiare: ecco quando è valida e perché Non sempre la Ricezione notifica avviene nei confronti dell’effettivo destinatario della comunicazione. Ovvero può certamente capitare che un documento o un atto giudiziario siano consegnati a persona diversa da colui che è indicato come destinatario della consegna: per esempio, la domestica, il figlio o la figlia. Ed è proprio di questo che vogliamo parlare qui di seguito: è da considerarsi valida la notifica nei confronti di soggetti diversi oppure ci sono spiragli per un’impugnazione ed un ricorso in cui contestare la nullità della notifica? Facciamo chiarezza. Se ti ... Leggi su termometropolitico

mediadigger : Comlimenti a @unilibro, che mi recapita oggi un libro per le vacanze di mia figlia ordinato il 9/7. Nessuna notifi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricezione notifica Marigliano, Comunali. M5S:"A poche ore dalla ricezione della notifica di ricusazione della lista elettorale presentata, non ci sottraiamo alle scuse che prima di tutto dobbiamo al nostro elettorato" Scisciano Notizie ILMONITO Elezioni a Vinzaglio, il Tar conferma l’esclusione della lista di estrema destra

VINZAGLIO. Il Tar Piemonte ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dalla lista Nsab-Mlns Movimento nazionalista e socialista dei lavoratori che candida Pierluigi Pagliughi a sindaco di Vinzag ...

Fisco: dal 1° luglio notifiche obbligatorie via PEC

Il D.L. 193/2016 introduce la notifica obbligatoria per i soggetti tenuti ad avere una PEC e opzionale per gli altri di Lucia Izzo - Fisco sempre più tecnologico: a partire dal 1° luglio 2017, gli avv ...

VINZAGLIO. Il Tar Piemonte ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dalla lista Nsab-Mlns Movimento nazionalista e socialista dei lavoratori che candida Pierluigi Pagliughi a sindaco di Vinzag ...Il D.L. 193/2016 introduce la notifica obbligatoria per i soggetti tenuti ad avere una PEC e opzionale per gli altri di Lucia Izzo - Fisco sempre più tecnologico: a partire dal 1° luglio 2017, gli avv ...