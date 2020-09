Regione Lazio: per elementari e medie niente didattica a distanza (Di martedì 8 settembre 2020) Roma – “La didattica a distanza e’ prevista solo per le secondarie di secondo grado se non si riesce a fare lezione in presenza. Parliamo di ragazzi dai 15 ai 19 anni. Nessuna scuola primaria ne’ secondaria di primo grado avra’ la didattica a distanza”. Lo ha detto Michela Corsi dell’ufficio scolastico regionale, durante una seduta della commissione Scuola della Pisana sull’inizio dell’anno scolastico 2020/21, che e’ caratterizzato dall’assenza di aule capaci di garantire il distanziamento sociale. Leggi su romadailynews

