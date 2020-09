Referendum, Si o No? Le posizioni dei partiti (Di martedì 8 settembre 2020) Ora che la Direzione Nazionale ha ufficializzato il sì del Pd, è praticamente definito il quadro delle posizioni dei vari partiti in vista del Referendum confermativo dei prossimi 20 e 21 settembre sulla legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari. Un appuntamento elettorale al quale quasi tutte le forze politiche si presentano schierate per il Sì o per la libertà di voto, evidenziando comunque vari distinguo al proprio interno rispetto alla linea ufficiale. E’ il caso anche del Movimento 5 stelle, dove non mancano parlamentari pronti a schierarsi per il No contro la netta indicazione del partito, ultimo in ordine di tempo oggi il senatore Matteo Mantero. Più problematica la situazione all’interno dell’altro partito di maggioranza, il Pd. Pd diviso Di fronte alla ... Leggi su quifinanza

CarloCalenda : Il problema del @pdnetwork non è il Si al referendum, ma il Si al Referendum dopo 3 No e dopo averlo descritto come… - lucianonobili : È increscioso che Alessio #Villarosa, sottosegretario del #M5S, promuova il #referendum insultando chi voterà NO e… - pietroraffa : ??Sul referendum per il #tagliodeiparlamentari, in rete non c'è partita: ??87 mila uscite per #IoVotoSI ??362 mila… - francy21006 : RT @brandobenifei: Alla Direzione Nazionale del @pdnetwork ho spiegato le ragioni del mio NO al referendum. È ora di una battaglia cultural… - MarcoAiraghi2 : RT @CarloCalenda: Il problema del @pdnetwork non è il Si al referendum, ma il Si al Referendum dopo 3 No e dopo averlo descritto come un ta… -