Ratios, in aereo cambia la vita del passeggero (Di martedì 8 settembre 2020) Addio contorsioni per stare più comodi sui sedili della classe economica, niente più zainetti incastrati sotto il posto anteriore e cappelliere irraggiungibili quando si è seduti. In aereo sta per prendere posto l'innovazione e il merito è del progetto italiano Ratios, finanziato dal programma europeo Clean Sky 2 e partecipato da Leonardo, Delta Interior Design e Studio Volpi. Lo scopo è ripensare meglio l'arredo delle cabine degli aeroplani commerciali per far stare meglio i bambini, i viaggiatori dalla corporatura importante, i portatori di disabilità e far lavorare meglio anche gli assistenti di volo.Pensate di salire a bordo e vedere che le cappelliere non sono più disposte lungo tutta la fusoliera, bensì trasversali in modo che ogni posto a sedere abbia la sua, ed anche che una delle borse ... Leggi su panorama

