Previsioni Meteo, il maltempo concede una tregua tra oggi e domani: sole prevalente, ancora un po’ di caldo (Di martedì 8 settembre 2020) Previsioni Meteo – Il cavo instabile nord-atlantico devia decisamente a Ovest del nostro bacino, andando a concentrare nuclei di vorticità intorno alle Baleari. Nel contempo, sulle aree italiane più interessate dall’instabilità negli ultimi giorni, il tempo va migliorando grazie a un alleggerimento dell’attività vorticosa e anche a un progressivo recupero della pressione dai settori meridionali e sudorientali. Naturalmente l’attività depressionaria sull’ Ovest bacino comporta comunque infiltrazioni di aria umida, soprattutto sulle nostre regioni più occidentali, in particolare sulle Isole maggiori, ma localmente anche sui versanti tirrenici e verso quelli appenninici relativi, fino al Nord-Ovest, con occasioni per locali addensamenti e qualche rovescio o ... Leggi su meteoweb.eu

