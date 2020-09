Per ora vince Covid. Strasburgo zona rossa, in forse la plenaria dell'Eurocamera (Di martedì 8 settembre 2020) Per ora ha vinto il Covid. Si va verso l’annullamento della plenaria dell’Europarlamento prevista dal 14 al 18 settembre a Strasburgo. La cittadina francese dell’Alsazia è infatti stata catalogata come ‘zona rossa’ della pandemia da domenica scorsa, da quando cioè il livello dei contagi ha superato il rapporto di 50 ogni 100mila abitanti. Oggi il presidente dell’Eurocamera David Sassoli ne parla con la sindaca di Strasburgo Jeanne Barseghian. Ma, a quanto apprende Huffpost da fonti Ue, l’evento che ogni mese si tiene nella seconda sede del Parlamento in Alsazia e che a settembre ospita il discorso del presidente ... Leggi su huffingtonpost

fleinaudi : Ora si comincia a fare seriamente. D’Alimonte su ?@HuffPostItalia? stima il NO oggi al 40/45 % Coraggio ce la facci… - VittorioSgarbi : #governodipataccari Quando il Governo Conte regalò guanti e camici alla Cina, ovvero il primo paese al mondo per la… - AlbertoBagnai : Sono mesi che mettiamo in guardia contro questo rischio in Commissione d’inchiesta! E questa ora si sveglia!? Per c… - HGoliasch : RT @matteosalvinimi: Barga (Lucca), nel cuore della Garfagnana, spettacolare accoglienza per la Lega alle 10 di un martedì! Anche in Tosca… - AltroSteve : @Corriere E ora quanto ci scommettere che per un paio di coglioni che si augurano il suo spiaccicamento, frignerà c… -

Ultime Notizie dalla rete : Per ora Piemonte, il pasticciaccio del buono scuola: per ora resta una promessa per tremila famiglie La Repubblica Per ora vince Covid. Strasburgo zona rossa, in forse la plenaria dell'Eurocamera

Per ora ha vinto il covid. Si va verso l’annullamento della plenaria dell’Europarlamento prevista dal 14 al 18 settembre a Strasburgo. La cittadina francese dell’Alsazia è infatti stata catalogata ...

Drew Smith, mamma star del web: «Ecco pranzi e cene a meno di 2 euro al giorno»

Drew Smith vive a Scarborough, sul mare del Nord, nello Yorkshire, è truccatrice professionista, è sposata, ha tre figli (il terzo nato tre giorni fa), tre cani, e da qualche giorno è la star incontes ...

Per ora ha vinto il covid. Si va verso l’annullamento della plenaria dell’Europarlamento prevista dal 14 al 18 settembre a Strasburgo. La cittadina francese dell’Alsazia è infatti stata catalogata ...Drew Smith vive a Scarborough, sul mare del Nord, nello Yorkshire, è truccatrice professionista, è sposata, ha tre figli (il terzo nato tre giorni fa), tre cani, e da qualche giorno è la star incontes ...