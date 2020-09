Pasti gratis, merce omaggio e vacanze a sbafo per il comandante dei vigili che chiudeva un occhio (Di martedì 8 settembre 2020) La Compagnia della Guardia di Finanza di Luino ha messo agli arresti domiciliari il comandante della Polizia Locale del Comune di Ponte Tresa (VA) per il reato di corruzione. Per altre 4 persone è stata disposta l’applicazione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria sempre per lo stesso reato. Secondo le accuse, il comandante della Polizia … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

