Nell’aria l’uscita dell’iPhone 12 con l’hashtag #Appleevent per il 28 settembre? (Di martedì 8 settembre 2020) Un segnale chiaro e forte per l’uscita dell’iPhone 12 è alla portata del social Twitter? Un indizio inconfutabile che qualcosa bolla finalmente in pentola proviene dall’hashtag Appleevent che, se digitato sul social, darebbe proprio vita a un effetto particolare, ossia la comparsa del logo Apple. Di certo non se ne sono accorti ancora tutti o almeno non la totalità degli utenti Twitter. In effetti, proprio oggi 8 settembre, digitando l’hashtag Appleevent sul social dei cinguettii, in automatico, compare il simbolo della mela morsicata dell’azienda di Cupertino. Di solito un simile effetto, per hashtag sponsorizzati e non, compare solo quando si è in prossimità proprio di un evento o almeno del suo annuncio. Quest’ultimo caso sarebbe appunto quello della prossima generazione di melafonini, in ritardo ... Leggi su optimagazine

Tiromancino : Lascio a queste note di pianoforte il compito di portare nell'aria l'atmosfera di Finché Ti Va, la nuova canzone in… - tridentmngt : RT @Tiromancino: Lascio a queste note di pianoforte il compito di portare nell'aria l'atmosfera di Finché Ti Va, la nuova canzone in uscita… - CrostataraRoma5 : RT @Tiromancino: Lascio a queste note di pianoforte il compito di portare nell'aria l'atmosfera di Finché Ti Va, la nuova canzone in uscita… - Mgrazie71 : RT @Tiromancino: Lascio a queste note di pianoforte il compito di portare nell'aria l'atmosfera di Finché Ti Va, la nuova canzone in uscita… - SilvyValerie : RT @Tiromancino: Lascio a queste note di pianoforte il compito di portare nell'aria l'atmosfera di Finché Ti Va, la nuova canzone in uscita… -