Milan-Vicenza, dove vedere l’amichevole in Tv e streaming (Di martedì 8 settembre 2020) Prosegue senza sosta la preparazione del Milan verso il primo impegno ufficiale in programma giovedì 17 settembre al Tallaght Stadium di Dublino contro lo Shamrock Rovers. Un appuntamento cruciale, per iniziare col piede giusto il percorso in Europa League e avvicinarsi con sempre più entusiasmo verso l’esordio in Serie A del 21 settembre. Proprio per … L'articolo Milan-Vicenza, dove vedere l’amichevole in Tv e streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

