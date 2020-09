Meghan Markle e Harry, la decisione del principe Carlo è spiazzante. Da Londra sicuri: non c’è spazio per ripensamenti (Di martedì 8 settembre 2020) Un altro passo in avanti verso la piena autonomia finanziaria. Un’altra crepa che si apre nella corona di sua maestà. Stop all’indennità che il principe Carlo versava alla coppia che, dopo il titolo, è pronta a abbandonare forse molto di più. Come riporta l’Independent, la coppia ha rimborsato i 2,4 milioni di sterline spesi per i lavori di ristrutturazione della residenza britannica Frogmore Cottage. E Il principe Carlo ha sospeso l’indennità di 2,3 milioni di sterline che versava al figlio e alla nuora. Non proprio soldi piovuti dal cielo, sembra infatti (e così raccontano i soliti ben informati) che il merito sia di un accordo milionario con Netflix. Un accordo da 75 milioni di dollari. Un contratto che non significa l’addio imminente a un ruolo ... Leggi su caffeinamagazine

