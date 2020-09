Martin Castrogiovanni si sposa: “Daniela è la donna della mia vita” (Di martedì 8 settembre 2020) Fiori d’arancio per Martin Castrogiovanni. Il conduttore di Tu si que vales convolerà presto a nozze con la sua nuova fidanzata: Daniela Marzulli. A dare l’annuncio il settimanale Di Più Tv, che ha pubblicato nell’ultimo numero in edicola le pubblicazioni del matrimonio. Pubblicazioni apparse nei giorni scorsi nel comune di residenza della coppia, ovvero Roma. … L'articolo Martin Castrogiovanni si sposa: “Daniela è la donna della mia vita” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Tu si que vales è il programma Mediaset che ha sostituito Italia's got talent, passato a Sky come fu già in passato per X Factor. Fiori d'arancio per Martin Castrogiovanni. Il conduttore di Tu si que vales convolerà presto a nozze con la sua nuova fidanzata: Daniela Marzulli. A dare l'annuncio il settimanale Di Più Tv, che ha pubblicato nell'ultimo numero in edicola le pubblicazioni del matrimonio.