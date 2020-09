Mangia solo formaggini per 7 anni: il suo sangue inizia a… (Di martedì 8 settembre 2020) A soli 18 mesi Zachary Twigger ha sviluppato un particolare disturbo alimentare che lo ha portato a Mangiare solo formaggini per 7 anni. Secondo quanto raccontato anche dalla mamma del ragazzo, suo figlio non riusciva a cibarsi di altro, poiché verso tutti i cibi aveva sviluppato una sorta di fobia. Anche il ragazzino ha dichiarato alla stampa locale: “Mi sono sempre chiesto che sapore potesse avere un pranzo di Natale perché mi piaceva molto l’odore che sentivo arrivare dalla cucina, ma non riuscivo mai a mettermi il cibo in bocca“. Consapevole che la dieta a base di soli formaggini, stava per diventare piuttosto pericolosa per il figlio, la madre decide di consultare diversi specialisti. Nel corso degli anni infatti i valori nel sangue ... Leggi su velvetgossip

LucaBellelli : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY “Il cibo si mangia, non si fotografa!”. Chef prepara solo pietanze sfocate --> di @FabioCor74 https://t.c… - HypnoAle : @lameduck1960 @Acidelius La chiattona mangia solo insalata? - marialigerolina : RT @Gius__13: Vieni qui, mangia un involtino di cavolo. Solo Can sa come calmare Sanem. #I… - deb_turkita : RT @giorgia_payne: Quanti come me hanno notato che Can condivide sul serio tutto quello che mangia con Demet? Non solo la imbocca ma prima… - giorgia_payne : Quanti come me hanno notato che Can condivide sul serio tutto quello che mangia con Demet? Non solo la imbocca ma p… -

Ultime Notizie dalla rete : Mangia solo La ragazza che mangia solo pizza margherita da otto anni. Oggi è così… Puglia 24 NEWS Mangia solo formaggini per 7 anni: il suo sangue inizia a…

A soli 18 mesi Zachary Twigger ha sviluppato un particolare disturbo alimentare che lo ha portato a mangiare solo formaggini per 7 anni. Secondo quanto raccontato anche dalla mamma del ragazzo, suo fi ...

Lasciateci mangiare quel che ci va

Lo confesso: piuttosto che ordinare un kebab, digiuno. E il sushi per me è solo una grigliata cruda. Ma che siate appassionati di cibo etnico o del risottino giallo, cultori del pollo tandoori o custo ...

A soli 18 mesi Zachary Twigger ha sviluppato un particolare disturbo alimentare che lo ha portato a mangiare solo formaggini per 7 anni. Secondo quanto raccontato anche dalla mamma del ragazzo, suo fi ...Lo confesso: piuttosto che ordinare un kebab, digiuno. E il sushi per me è solo una grigliata cruda. Ma che siate appassionati di cibo etnico o del risottino giallo, cultori del pollo tandoori o custo ...