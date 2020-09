L’indiscrezione: Milan, no a Senesi. Piacciono sia Mykolenko che Supryaga (Di martedì 8 settembre 2020) Incontro oggi a Casa Milan tra alcuni intermediari (anche il famoso Antonelli, spesso in azione su schermi e non sempre con risultati confortanti) e i dirigenti rossoneri. Proposto Senesi, difensore centrale del Feyenoord, un profilo che non interessa: il Milan è alla ricerca di altri profili. Piacciono molto sia il terzino sinistro Mykolenko (valutazione almeno 15-18 milioni più bonus) che l’attaccante Supryaga (la richiesta non è inferiore ai 15 milioni),ma dipenderà molto dalle uscite. Aggiornamento su Bakayoko: il centrocampista continua ad aspettare il Milan, non lo farà in eterno, aveva aperto a un ingaggio nettamente inferiore, ma è chiaro che in pochi giorni l’evoluzione dovrà essere positiva, sia con ... Leggi su alfredopedulla

