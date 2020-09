La flora svizzera non sta benissimo (Di martedì 8 settembre 2020) Il grido d'allarme dei botanici: «Dal 2010 al 2016 il 27% delle specie vegetali più rare è scomparso». Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : flora svizzera

Ticinonline

Autunno in Valdinievole 2020: piacevoli passeggiate dall’Arno alle Cerbaie, dalla Via della Fiaba alla Svizzera Pesciatina. Nei mesi autunnali la Valdinievole e i suoi dintorni offrono spunti interess ...A far rumore sono gli incendi nelle terre dei vip, come la California o la Sardegna, ma quest’estate le fiamme hanno colpito duro ovunque nel mondo. Gli incendi nell’Artico, per esempio, hanno causato ...