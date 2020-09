Kena: Bridge of Spirits in tanti nuovi dettagli tra assenza di microtransazioni e l'avvio su PS5 in 2 secondi (Di martedì 8 settembre 2020) Annunciato durante l'evento PS5 di giugno, Kena: Bridge of Spirits è senza dubbio uno dei giochi di avventura più desiderabili all'orizzonte. Il titolo di Ember Lab verrà pubblicato su PS5, PS4 e PC tramite Epic Games Store. E anche se oggi non abbiamo nessun nuovo trailer, abbiamo informazioni molto interessanti grazie ad un'intervista apparsa su Game Informer.Il prossimo numero della rivista Game Informer includerà un lungo articolo su Kena Bridge of Spirits, ma prima possiamo vedere la sua nuova copertina, così come alcuni dettagli del gioco. Kena, la protagonista del gioco, è uno spirito guida, una persona con un dono speciale che le permette di liberare gli spiriti intrappolati nel limbo tra il mondo dei ... Leggi su eurogamer

