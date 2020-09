Infernetto, armato di coltello rapina una farmacia e poi fugge a piedi: è caccia all’uomo (Di martedì 8 settembre 2020) Si è consumata ieri nel tardo pomeriggio intorno alle 18.25 una rapina in via Torcegno, zona Roma lido. Un uomo armato di coltello è entrato in una farmacia rubando l’intero incasso che ammontava a circa 600€. Il malvivente è poi fuggito a piedi e fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto è intervenuta la volante 13 del commissariato Lido che sta svolgendo le indagini per risalire al malvivente. Infernetto, armato di coltello rapina una farmacia e poi fugge a piedi: è caccia all’uomo su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

