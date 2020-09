Il Messaggero - Sfogo di Acerbi, Lotito teme ci possa essere una big (tra queste anche il Napoli) (Di martedì 8 settembre 2020) "C’è chi ipotizza che Acerbi abbia una big dietro (Inter, Napoli o Chelsea) e per questo abbia deciso d’arrivare allo scontro". Leggi su tuttonapoli

C'è tensione in casa Lazio. Con lo sfogo di Acerbi dal ritiro della Nazionale, con la chiusura sul rinnovo con il club visto che gli è stato mancato di rispetto – come ha dichiarato – in casa Lazio è ...Cala il gelo, non sarà facile scioglierlo. Servirà diplomazia e buon senso. Acerbi dalla Nazionale ha lanciato una bomba su Formello, ha fatto esplodere ufficialmente il suo caso. Prima Lotito è andat ...