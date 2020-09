Higuain, risoluzione con la Juve ad un passo: il futuro è alla corte di Beckham (Di martedì 8 settembre 2020) Nicolas Higuain, fratello e agente di Gonzalo, in giornata arriverà a Torino per discutere la risoluzione del contratto dell'attaccante con pagamento di una parte dello stipendio della stagione 2020-2021. Leggi su tuttonapoli

romeoagresti : Il fratello-agente del Pipita, Nicolas #Higuain, è arrivato a Torino: entra nel vivo la trattativa per la risoluzio… - GoalItalia : Il fratello-agente del Pipita, Nicolas Higuain, è arrivato a Torino: entra nel vivo la trattativa per la risoluzion… - Sport_Mediaset : #Juve-#Higuain, l'agente del #Pipita in Italia per discutere la risoluzione. #SportMediaset - tuttonapoli : Higuain, risoluzione con la Juve ad un passo: il futuro è alla corte di Beckham - oscarvalle1984 : RT @NonSoloJuve: HIGUAIN ALL’INTER ??”La risoluzione del contratto, con pagamento di una parte dello stipendio per il 2020-21, è decisamen… -