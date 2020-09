Ha un infarto mentre guida: l’auto travolge una scolaresca (Di martedì 8 settembre 2020) Alunni e genitori sono rimasti feriti dopo che un conducente ha avuto un infarto e la sua auto ha invaso il marciapiede a ridosso di una scuola elementare di Londra. Attimi di paura oggi pomeriggio, poco dopo le 15 (ora locale), davanti a una scuola elementare di Londra. Bambini e genitori sono rimasti feriti dopo … L'articolo Ha un infarto mentre guida: l’auto travolge una scolaresca è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : infarto mentre Colpito da infarto mentre pedala, muore a 59 anni Saro Calabrò MessinaToday Stroncato da un infarto mentre cammina sull’arenile di Alba

ALBA ADRIATICA – Potrebbe essere stato un attacco cardiaco a causare il decesso di un turista napoletano, questa mattina sul tratto di spiaggia antistante il residence Riccione Beach ad Alba Adriatica ...

Modica, donati gli organi di Giovanni Blandino

Sono stati donati alcuni organi dello psicologo Giovanni Blandino, così come lo stesso professionista aveva già deciso quando era in vita. Dopo il decesso, avvenuto a seguito di tre infarti del 66enn ...

