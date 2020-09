Giugliano, assaltano portavalori con kalashnikov e scappano in auto (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGiugliano (Na) – Un furgone portavalori è stato assaltato oggi, intorno alle 12, all’altezza del centro commerciale Auchan di Giugliano da tre rapinatori armati di pistole e kalashnikov. Bottino magro per i malviventi, che sono riusciti a portare a casa soltanto l’ultimo plico, quello appena ritirato dal Decathlon, per una somma che ammonta sui 14 mila euro, oltre alle pistole dei due vigilanti addetti al prelievo. La rapina, studiata probabilmente nei particolari, è avvenuta quando il portavalori stava concludendo il giro tra i negozi del centro commerciale. Avendo già prelevato da gran parte delle attività, trasportava diverse centinaia di migliaia di euro. I tre rapinatori a volto coperto, forse coadiuvati da un quarto complice ... Leggi su anteprima24

