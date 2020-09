Giappone, crollo PIL 2° trimestre meno marcato del previsto (Di martedì 8 settembre 2020) (Teleborsa) – Rivisto al ribasso il PIL del Giappone nel 2° trimestre, che ha segnato una pesante contrazione per gli effetti indotti dalla pandemia di coronavirus e dal lockdown, ma meno accentuata di quanto previsto dagli analisti. Secondo l’Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office Giapponese, il Prodotto Interno Lordo (PIL) nei tre mesi ha registrato un decremento del 7,9% su trimestre contro il -7,8% della stima preliminare. Le stime degli analisti erano per una flessione dell’8,1%. Il dato si confronta con un -0,6% registrato nel 1° trimestre. Anche su base annuale il Prodotto Interno Lordo è stato rivisto al ribasso a -28,1% dal -27,8% della prima lettura e si confronta con il -28,6% delle previsioni. Nel primo ... Leggi su quifinanza

