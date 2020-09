Furlan “Senza il blocco dei licenziamenti coesione sociale in frantumi” (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “E' stato un incontro utile per i tanti lavoratori della sanità privata che da 14 anni non vedono il rinnovo del loro contratto, ieri Bonomi si è impegnato a sbloccare questa situazione e fare in modo che entro il mese si firmi il contratto. Ma c'è stata anche la riconferma di voler vivere questa stagione come quella del rinnovo dei contratti, perchè abbiamo 10 milioni di contratti privati più 3 milioni pubblici scaduti”. Lo ha detto la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan ad Agorà su Rai3, commentando l'incontro avvenuto ieri a Confindustria con il presidente Carlo Bonomi e sindacati. “Ieri non abbiamo parlato del tema licenziamenti, ma se in questi mesi non avessimo avuto il blocco dei licenziamenti non solo avremmo avuto ... Leggi su liberoquotidiano

