‘Fidati del tuo fisioterapista’: le storie di Aifi per la Giornata mondiale (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA – Chi e’ il fisioterapista e cosa fa? Quando e come interviene? Quali vantaggi porta alla nostra salute? In occasione della Giornata Mondiale della Fisioterapia (8 settembre) i fisioterapisti dell’AIFI (Associazione Italiana Fisioterapisti) l’hanno domandato ad alcune delle migliaia di persone che vengono seguite quotidianamente in tutta Italia con competenza e professionalita’: il risultato – diretto, semplice, efficace – e’ contenuto in un video che ha per titolo ‘Storie ed alleanze: fidati del tuo fisioterapista‘. Leggi su dire

itspukapuka : Mo ran che vuole un fratellino amo no fidati tu non lo vuoi al massimo ti concedo un fratellone i fratellini sono servitori del diavolo - Emanuxx061 : RT @blinkhbdl: Tutti: fidati del tuo cuore Il mio cuore: ora aumento il battito cardiaco così penserai che stai per avere un infarto - ThirteenVortic1 : RT @blinkhbdl: Tutti: fidati del tuo cuore Il mio cuore: ora aumento il battito cardiaco così penserai che stai per avere un infarto - AuroraFranzosi : RT @blinkhbdl: Tutti: fidati del tuo cuore Il mio cuore: ora aumento il battito cardiaco così penserai che stai per avere un infarto - LadyMichaelis4 : @_stayintherain_ fidati solo del profilo 'originale' che ha nominato W***jin, gli altri sono stati scoperti account… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Fidati del L'intervista a Martina Stoessel: ecco la vera Violetta! - ScreenWEEK.it Blog ScreenWEEK.it Blog