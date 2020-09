Crash Bandicoot 4 in un nuovo video gameplay dedicato a Tawna, uno dei personaggi giocabili (Di martedì 8 settembre 2020) Activision ha oggi rivelato un nuovo video gameplay con protagonista un personaggio che i giocatori potranno utilizzare in Crash Bandicoot 4: It's About Time, ovvero Tawna. Per chi non lo sapesse si tratta dell'ex ragazza di Crash, che in questo nuovo capitolo appare con un look rinnovato."It's About Time - il nuovissimo gioco di Crash Bandicoot™! Parti per un'avventura oltre i confini del tempo in compagnia dei tuoi marsupiali preferiti. Neo Cortex e N. Tropy sono tornati e questa volta non hanno preso di mira solo questo universo, ma l'intero multiverso! Crash e Coco dovranno rimettere al loro posto le quattro maschere quantiche e piegare le leggi della realtà per ... Leggi su eurogamer

