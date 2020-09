Coronavirus in Francia, la quarantena non dura più 14 giorni (Di martedì 8 settembre 2020) Coronavirus in Francia, secondo il ministro dalla Sanità i primi cinque giorni sono i più contagiosi e non è necessario aspettare due settimane Coronavirus in Francia, novità importanti per le misure di contenimento. Il ministro della Sanità Olivier Vèran ha affermato che si è più contagiosi nei primi cinque giorni dalla comparsa del virus; dopo la contagiosità resta, ma diminuisce molto. In base a ciò se è deciso di accorciare il periodo di quarantena per i contagiati ma il motivo è anche un altro. Gran parte dei francesi non rispettano le regole della quarantena e l’abbreviazione dei tempi – sempre secondo il titolare del dicastero della ... Leggi su bloglive

