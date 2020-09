Coppa Italia, sorteggio tabellone: svelato il cammino della Juventus (Di martedì 8 settembre 2020) Coppa Italia – Juventus che vuole vincere tutto. Agnelli punta al triplete e per farlo deve vincere anche al Coppa Italia Coca Cola. Questa edizione della Coppa Italia prenderà il via mercoledì 23 settembre 2020 e si concluderà con la finale in calendario mercoledì 19 maggio 2021. Dopo aver perso l’ultima edizione contro il Napoli, sicuramente la Juve vorrà rifarsi cercando di conquistare questo trofeo. Anche la Coppa Italia infatti rappresenta un obiettivo importante per i ragazzi di Andrea Pirlo. Coppa Italia, il sorteggio della Juventus A questa edizione parteciperanno tutte le squadre ... Leggi su juvedipendenza

