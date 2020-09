Conte su ex Ilva: 'Nessuno si è fatto avanti. Vediamo impegni di Arcelor Mittal' (Di martedì 8 settembre 2020) TARANTO - Per l'ex Ilva serviva 'un partner industriale, in Italia non si è fatto avanti Nessuno. Abbiamo bisogno di Arcelor Mittal. E' entrata la parte pubblica, loro hanno fatto retromarcia. A ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Ultime Notizie dalla rete : Conte Ilva Conte su ex Ilva: «Nessuno si è fatto avanti. Vediamo impegni di Arcelor Mittal» La Gazzetta del Mezzogiorno Scuola, Conte: "A fine ottobre banchi nuovi in tutte le classi"

Abbiamo "rastrellato in tutta Europa, a fine ottobre banchi nuovi in tutte le classi". Così il premier Giuseppe Conte, intervistato alla Festa dell'Unità, aggiungendo che "in molte classi c'erano i ba ...

A Taranto la situazione dell’ex-Ilva prima delle elezioni regionali

In questi ultimi giorni di campagna elettorale la Puglia sta diventando riferimento dei leader di partito, che in queste ore stanno attraversandola la regione. Domenica Taranto ha visto in mattinata L ...

