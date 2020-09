Conte: “Abbiamo l’obbligo morale di rilanciare il Paese” (VIDEO) (Di martedì 8 settembre 2020) L’intervento di Conte alla Festa dell’Unità di Modena: “Con Draghi non esiste nessuna rivalità”. MODENA – Il premier Conte è intervenuto alla Festa dell’Unità di Modena. Una prima volta assoluta da parte del presidente del Consiglio come precisato dallo stesso primo ministro: “Non c’ero mai stato. Sono qui per essere intervistato. Gli applausi sono stati belli, sentiti e calorosi“. L’intervento di Conte alla Festa dell’Unità di Modena Diversi gli argomenti affrontati dal presidente del Consiglio. “Come Governo abbiamo l’obbligo morale di rilanciare il Paese – ha detto il premier riportato da RaiNews24 – è un’occasione storica. Ben vengono le competizioni ... Leggi su newsmondo

