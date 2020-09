Cesare Battisti in sciopero della fame. "Rifiuto ogni terapia" (Di martedì 8 settembre 2020) L'ex terrorista dei Pac aggiunge: "Pretendere un trattamento uguale a quello di qualsiasi altro detenuto è una contesa continua, estenuante e che coinvolge gli atti più ordinari del mio quotidiano: l'... Leggi su quotidiano

MediasetTgcom24 : Cesare Battisti inizia lo sciopero della fame - MediasetTgcom24 : Cesare Battisti contro il regime di isolamento: 'Inizio sciopero della fame' #cesarebattisti… - Agenzia_Ansa : Cesare Battisti dal carcere: 'Comincio lo sciopero della fame' #ANSA - PoliteKosmo : RT @Signorasinasce: SCANDALOSO??????????#CesareBattisti , il #giudice : ' #Scarcerazione anticipata per #buonacondotta '. L'ex #terrorista… - zazoomblog : Cesare Battisti sciopero della fame in carcere e rifiuto delle terapie - #Cesare #Battisti #sciopero #della -

Ultime Notizie dalla rete : Cesare Battisti

"Avendo esaurito ogni altro mezzo per far valere i miei diritti, mi trovo costretto a ricorrere allo sciopero della fame totale e al rifiuto della terapia". Lo scrive l'ex terrorista dei Proletari arm ...L’ex terrorista Cesare Battisti si trova, infatti, da oltre un anno e mezzo in isolamento diurno nel carcere di Oristano. L’ex terrorista Cesare Battisti, tramite una nota del suo avvocato, Davide Ste ...