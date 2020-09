Cesare Battisti dal carcere: «Farò lo sciopero della fame» (Di martedì 8 settembre 2020) Il legale afferma che Battisti, da oltre 1 anno e mezzo è in isolamento diurno nel carcere di Oristano, isolamento dal suo punto di vista del tutto illegittimo (la pena dell'isolamento diurno a suo tempo inflitta era di sei mesi per cui è stata scontata a giugno 2019) Leggi su firenzepost

MediasetTgcom24 : Cesare Battisti inizia lo sciopero della fame - Agenzia_Ansa : Cesare Battisti dal carcere: 'Comincio lo sciopero della fame' #ANSA - repubblica : Cesare Battisti: 'Inizio lo sciopero della fame' - RoccoCirino2 : E'...Libero di 'morire' di Fame!!! Basta Pubblicità Gratuita!!! Occupatevi dei Bambini che nascono e crescono in ca… - spinax64 : RT @FQLive: #ULTIMORA Cesare Battisti, il giudice: 'Scarcerazione anticipata per buona condotta' -

Ultime Notizie dalla rete : Cesare Battisti

ROMA -Cesare Battisti, ex terrorista dei proletari armati per il comunismo, ha scritto una lettera, attraverso il suo legale, avvocato Davide Steccanella, con la quale annuncia lo sciopero della fame: ...Tramite una lettera inoltrata al suo legale, Cesare Battisti ha annunciato di iniziare uno sciopero della fame e di rifiutarsi di sottoporsi alle terapie per alcune malattie di cui soffre. Il suo scop ...