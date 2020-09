Berlusconi interviene al telefono a un comizio: “Sono risultato tra i primi 5 per forza del virus” (Di martedì 8 settembre 2020) “Bisogna far sapere agli italiani la necessità di andare al voto. L’incertezza sul numero dei votanti è grande. E allora vale la pena ricordare a tutti gli indecisi un monito di Platone che diceva a chi non voleva votare per il governo di Atene: ‘Chi non va a votare si merita un governo di pericolosi incapaci‘”. Lo ha detto il presidente di forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo via telefono a un comizio a Fenis, in Valle d’Aosta. “Ce la sto mettendo tutta – ha aggiunto – per sconfiggere questa odiosa malattia”. L'articolo Berlusconi interviene al telefono a un comizio: “Sono risultato tra i primi 5 per forza del ... Leggi su ilfattoquotidiano

Silvio Berlusconi, Zangrillo: quadro in costante miglioramento | Il leader di FI: "Lotto per uscire da questa malattia infernale"

"Oggi, martedì 8 settembre, possiamo confermare l'osservazione di un quadro clinico in costante evoluzione favorevole. Tutti i parametri clinici ed ematochimici monitorati sono rassicuranti". E' quant ...

