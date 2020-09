Barbara D’Urso si commuove a Pomeriggio 5: la storia strappalacrime (Di martedì 8 settembre 2020) Barbara D’Urso si commuove in diretta a Pomeriggio 5: la conduttrice ha la voce rotta dal pianto e fatica a condurre la trasmissione Barbara D’Urso si commuove in diretta tv a Pomeriggio 5. La conduttrice, ritornata ieri in diretta dopo la pausa estiva, ha mostrato il suo lato più fragile e tenero nel corso della puntata odierna. Voce rotta dal pianto dopo il collegamento che ha visibilmente turbato la presentatrice partenopea. A turbarla è stato un servizio su Willy, Barbaramente ucciso a calci e pugni a Colleferro solo per aver difeso un suo amico. La trasmissione della rete ammiraglia di Mediaset stava in quel momento intervistando gli ex datori di lavoro di Willy, i proprietari di un ristorante in cui lavorava. Alle parole di elogio ed ai ... Leggi su bloglive

