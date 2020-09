Alessio Boni ed Enrico Piaggio prendono il posto di Imma Tataranni su Rai1 (Di martedì 8 settembre 2020) Imma Tataranni torna in replica su Rai1, anzi no. Dopo giorni di annunci e di promo sembra che saranno Alessio Boni ed Enrico Piaggio ad occupare il prime time di Rai1 questa sera. I fan sono pronti a dimenticare le promesse (non mantenute, almeno per il momento), dell’arrivo di una seconda stagione perché tra i problemi legati alle riprese per via del Covid e del lungo stop, si sono sommate anche quelle relative alla location che stanno tenendo tutti con il fiato sospeso. Fatto sta che la Rai è arrivata impreparata a questo affollato mese di settembre e anche in questa settimana manderà avanti l’usato garantito, Imma Tataranni compresa. In un primo momento si era parlato del ritorno ... Leggi su optimagazine

